Actualidade

O Tribunal de Ponta Delgada rejeitou uma ação para travar o concurso para a construção de uma incineradora na ilha de São Miguel, devido a um erro processual, disse hoje à Lusa um dos advogados.

A ação deu entrada no início de julho, movida pelo deputado único do PPM na Assembleia Legislativa Regional, Paulo Estêvão, alegando que "a declaração de impacte ambiental emitida em 2011" para o projeto da MUSAMI - Operações Municipais do Ambiente "está caducada", defendendo assim a anulação da decisão do conselho de administração da empresa que deu origem ao lançamento do concurso público para a construção da empreitada.

Em declarações à agência Lusa, o advogado da Associação de Municípios de São Miguel, contrainteressada no processo, Paulo Linhares Dias, explicou que o Tribunal considerou que, "basicamente, há um erro processual".