Actualidade

O Governo português atribuiu hoje um primeiro apoio financeiro de 150 mil euros ao plano de emergência cabo-verdiano após as cheias de setembro na Praia, admitindo alargar essa colaboração às obras de reconstrução, com empresas de Portugal.

"Estamos e estaremos evidentemente disponíveis para pensar em outras formas de apoio, designadamente nas obras de reconstrução que sejam necessárias e para as quais o concurso das empresas portuguesas possa ser útil", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, após a assinatura do protocolo, com o Governo de Cabo Verde, para o "apoio extraordinário", que decorreu em simultâneo em Lisboa e na Praia.

Augusto Santos Silva sublinhou, por videoconferência a partir de Lisboa, tratar-se de um "primeiro apoio" para "mitigar" os efeitos das cheias de 12 de setembro na capital cabo-verdiana, e sobretudo "ajudar as suas populações", permitindo "aumentar os recursos financeiros imediatamente disponíveis" para a primeira intervenção das autoridades cabo-verdianas.