Covid-19

Os utentes do Centro de Saúde de Borba estão hoje a ser encaminhados para unidades de saúde em Évora e Vila Viçosa, confirmou a diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central (ACES).

Em declarações à agência Lusa, Maria do Céu Canhão especificou que os utentes que necessitem de "cuidados de enfermagem podem deslocar-se ao Centro de Saúde de Vila Viçosa" e que as "situações mais agudas" terão de ser atendidas no Hospital do Espírito Santo de Évora".

"A partir de amanhã [sábado], reabre o Serviço de Urgência Básica (SUB) e a Área Dedicada às Doenças Respiratórias (ADR) de Estremoz, pelo que podem recorrer também a essas unidades. Os casos de enfermagem também podem continuar a recorrer ao centro de Vila Viçosa", adiantou a responsável.