Covid-19

O diretor do Agrupamento de Escolas de Vila Viçosa (AEVV), no Alentejo, considerou hoje "sensata" a decisão de fechar todos os estabelecimentos de ensino do concelho devido à situação epidemiológica local de covid-19.

"Foi uma decisão sensata, devido à situação atual de surto na comunidade", disse Rui Sá, lembrando que já havia várias turmas em casa na modalidade de ensino à distância e que não estavam a ser servidas refeições em nenhuma das escolas do agrupamento.

Com a decisão de fechar todos os estabelecimentos de ensino do concelho de Vila Viçosa, no distrito de Évora, tomada na quinta-feira, "só foi preciso estender a modalidade de ensino à distância aos restantes alunos" do AEVV que ainda estavam a ter aulas presenciais, explicou.