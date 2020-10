Covid-19

A direção do Agrupamento de Escolas de Borba (Évora) e a associação de pais concordaram com a encerramento temporário dos estabelecimentos de ensino, devido ao aumento de casos de covid-19, apesar dos constrangimentos provocados pela medida.

"Foi uma decisão acertada, até porque, por via de contactos com positivos, já tínhamos alunos de várias turmas em isolamento", afirmou hoje o diretor do Agrupamento de Escolas de Borba, Agnelo Baltazar, em declarações à agência Lusa.

O responsável considerou que a atual situação epidemiológica no concelho de Borba justificou a medida, notando que o encerramento das escolas vai "ajudar a mitigar a propagação da doença na comunidade".