Líbia

A União Europeia (UE) saudou hoje o anúncio de um cessar-fogo na Líbia, considerando-o "uma boa notícia", e apelou à sua efetiva implementação, que admite ser "mais difícil" do que o compromisso agora negociado.

"Saudamos o anúncio deste acordo, é uma boa notícia. Mas a sua implementação é também importante, pois será a chave para que sejam retomadas as negociações políticas. E nós sabemos muito bem que a aplicação será mais difícil do que as negociações para este acordo", comentou Peter Stano, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

O porta-voz do Alto Representante da UE para a Política Externa recordou que o regresso à mesa das negociações "é uma pré-condição colocada pela UE para prestar o apoio prometido" e enfatizou que "essas negociações políticas devem ter como resultado uma solução pacífica para a crise líbia".