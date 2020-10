OE2021

O PCP vai abster-se na votação na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) na próxima quinta-feira, na Assembleia da República, anunciou hoje o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

A bancada comunista faz depender o sentido de voto na votação final global, em 26 de novembro, do "versão final" do orçamento.

O PCP é o primeiro partido de esquerda a anunciar a sua posição sobre o Orçamento do Estado do próximo ano. O Bloco de Esquerda vai fazê-lo no domingo.