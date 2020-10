Actualidade

Os departamentos do Tesouro e de Estado norte-americanos anunciaram hoje ter aplicado sanções a dois altos dirigentes do Hezbollah libanês, um deles um antigo comandante militar no sul do Líbano.

"Hoje, aplicamos sanções a dois dirigentes do Hezbollah e estamos a expor ainda mais as atividades do grupo terrorista e a interromper as suas redes operacionais", disse o secretário de Estado norte-americano, Michael Pompeo, numa mensagem na rede social Twitter.

Os altos funcionários do Hezbollah libanês são Nabil Qaouk e Hassan al-Bagdadi, ambos membros do Conselho Central, responsável pela eleição dos principais líderes do movimento.