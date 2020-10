Covid-19

Moçambique anunciou hoje a morte de um bebé por covid-19, de acordo com o boletim diário de evolução da pandemia do Ministério da Saúde, que regista ainda 189 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A vítima, com menos de um mês de vida, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, morreu após o agravamento do seu estado clínico durante o internamento numa unidade hospitalar de Maputo.

Moçambique regista um total de 82 mortes por covid-19, com um número acumulado de 11.748 casos, 78% dos quais recuperados.