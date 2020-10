Actualidade

O treinador do FC Porto frisou hoje que os cinco pontos perdidos na I Liga de futebol são "recuperáveis" e que o encontro frente ao Gil Vicente poderá servir para dar a volta a um "momento menos bom".

Sérgio Conceição revelou-se insatisfeito com a perda de pontos, ainda assim lembra que "há muito campeonato para disputar".

"Acho que não deveríamos ter perdido cinco pontos. Pensar que, por um motivo ou outro no jogo, perdemos pontos? Obviamente que são recuperáveis, isto é uma maratona e ainda há muitos jogos e pontos em disputa", disse o técnico na conferênca de imprensa de antevisão do jogo com o Gil Vicente, da quinta jornada da prova.