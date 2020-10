Actualidade

Os ministros e secretários de Estado do Ambiente da União Europeia (UE) chegaram hoje a um acordo parcial sobre a Lei Europeia do Clima, que prevê medidas para que o continente atinja a neutralidade carbónica em 2050, disse o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba.

"O Conselho de Ministros do Ambiente chegou hoje a acordo sobre a Lei do Clima, acordou uma posição comum e devemos estar todos orgulhosos por isso", sublinhou Galamba à saída da reunião que teve lugar no Luxemburgo.

Referindo que se trata de um "bom dia para a Europa e para Portugal", Galamba sublinhou que foi "uma posição quase unânime", tendo havido a abstenção da Bulgária.