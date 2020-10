Actualidade

A Guiné-Bissau, a Guiné Equatorial e o Burkina Faso abriram hoje os seus consulados em Dakhla, no Saara Ocidental, juntando-se a outros dez países africanos com representações em território saarauí, cuja soberania se encontra sob disputa.

A abertura dos três consulados decorreu hoje numa cerimónia que contou com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros de Marrocos, Nasser Bourita, e dos seus homólogos da Guiné Equatorial, Simeon Esono Angue, da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, e do Burkina Faso, Alpha Barry, noticia a agência espanhola, Efe.

Estes três países juntam-se assim à Gâmbia, Djibouti, Libéria e Guiné-Conacri, que entre janeiro e fevereiro tinham já inaugurado consulados na mesma cidade.