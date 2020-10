Covid-19

O governo cabo-verdiano escreveu aos ministros do Turismo da União Europeia (UE) pedindo o regresso do turismo ao arquipélago, face às condições sanitárias de prevenção à covid-19 adotadas, revelou hoje o chefe da diplomacia de Cabo Verde.

Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares, a carta, dirigida a todos os ministros com a pasta do Turismo nos países da União Europeia, foi enviada na semana passada, também aos chefes da Diplomacia dos mesmos países, subscrita ainda pelo titular da pasta do Turismo cabo-verdiano, setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) mas que devido à pandemia de covid-19 está parado desde março.

"Exatamente na perspetiva de retomarmos a atividade turística, particularmente nas ilhas do Sal e da Boa Vista", explicou Luís Filipe Tavares, que falava aos jornalistas, na Praia, no final da assinatura, com o Governo português, do protocolo para o "apoio extraordinário" de Portugal às cheias de setembro na capital cabo-verdiana.