Oitenta e cinco por cento dos 43 mil milhões de euros do Plano Nacional de Investimentos (PNI) 2030 são dedicados ao ambiente e demonstram o compromisso do País com o combate às alterações climáticas, afirmou hoje o ministro do Ambiente.

"A apresentação, ontem [quinta-feira], do PNI deixou muito claro o compromisso do país com as alterações climáticas e o seu combate", sustentou João Pedro Matos Fernandes.

"São quatro eixos dentro da matéria ambiental", integrados no PNI, indicou, frisando que "85% dos 43 mil milhões de euros" do PNI "são dedicados exatamente a estas quatro matérias".