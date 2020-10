Actualidade

O judoca Rodrigo Lopes conquistou hoje a medalha de bronze no Grand Slam de Budapeste, o resultado mais relevante da sua carreira sénior.

Nascido no Rio de Janeiro, o campeão nacional, que representa o Benfica e é 42.º do ranking mundial, lutou pelo bronze com o húngaro David Naji, sem ranking, impondo-se por ippon, a vantagem máxima, que termina o combate de imediato.

Ainda hoje, Telma Monteiro, 12.ª da hierarquia internacional, vai tentar também o bronze na categoria de -57 kg, ante a israelita Timna Nelson Levy, 13.ª.