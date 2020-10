Actualidade

As eleições para os órgãos sociais do Benfica foram antecipadas para 28 de outubro, uma quarta-feira, face à proibição de circulação de pessoas entre concelhos no dia inicialmente agendado para o ato eleitoral, informou hoje o clube lisboeta.

O escrutínio, que estava marcado para dia 30 de outubro, uma sexta-feira, acabou por ser alterado depois de na quinta-feira o Governo ter proibido a circulação entre concelhos do continente precisamente entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.

Concorrem às eleições do Benfica Luís Filipe Vieira (lista A), que lidera o clube desde 2003, João Noronha Lopes (lista B), Luís Miguel David (lista C) e Rui Gomes da Silva (lista D), que foi vice-presidente do Benfica entre 2009 e 2016.