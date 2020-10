Actualidade

Grupos e atores de Portugal, Brasil e Espanha vão juntar-se aos cabo-verdianos para a 26.ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact), de 12 a 15 de novembro, numa programação mais curta que será transmitida online.

Segundo a programação publicada na página oficial do festival, de Portugal haverá uma atuação logo no primeiro dia de Catarina Miranda, com a peça "A Dream is the Dreamer", bem como do grupo Teatro Marionetas do Porto, com "O Cheiro dos Velhos", em parceria com o grupo de teatro do Centro Cultural Português do Mindelo.

No segundo dia, vai subir ao palco dois do festival António Santos, encenando "62 formas de segurar a cabeça",com João Branco, em representação de Cabo Verde, enquanto no terceiro dia será a vez de Pedro Lamares representar Portugal, com a peça "Como se Desenha uma Casa".