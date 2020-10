Actualidade

As eleições para os órgãos sociais do Benfica foram antecipadas para 28 de outubro, uma quarta-feira, face à proibição de circulação de pessoas entre concelhos no dia inicialmente agendado para o ato eleitoral, informou hoje o clube lisboeta.

"A Mesa da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica, reunida hoje com representantes das quatro listas candidatas às eleições dos órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica, comunicou-lhes a decisão de antecipar e convocar o ato eleitoral para o próximo dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, nos termos e condições previstos na convocatória anteriormente publicada, designadamente quanto a horários e locais de voto", refere o Benfica, em comunicado.

O escrutínio, que estava marcado para dia 30 de outubro, uma sexta-feira, acabou por ser alterado depois de, na quinta-feira, o Governo ter proibido a circulação entre concelhos do continente precisamente entre os dias 30 de outubro e 03 de novembro.