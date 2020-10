Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que o Sporting vai ter de ser uma equipa empenhada se quiser vencer o Santa Clara no jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, agendado para sábado.

"Temos de encarar o jogo com o Santa Clara da mesma forma que fizemos nos últimos jogos, com consistência. É uma equipa que tem os mesmos pontos que nós, o que diz muito, e, por isso, temos de ter empenho, implementar o nosso jogo e chegar lá com uma arrogância positiva e determinação em vencer. Isso é obrigatório e é o que vamos fazer, esperando ter um bom resultado", referiu.

Quanto ao momento atual da equipa, o treinador 'leonino', que falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente aos açorianos, no estádio de Alvalade, assumiu que "há um longo caminho a percorrer" e que o Sporting é ainda "uma equipa que para dominar os jogos tem de se esforçar muito".