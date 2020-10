OE2021

O BE e o PCP questionaram hoje os valores apresentados pelo Governo nos documentos que acompanham a proposta de lei de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), com o ministro das Finanças a atribuir incongruências a questões metodológicas.

Na audição ao ministro das Finanças, João Leão, no âmbito da discussão na generalidade da proposta de OE2021, que decorre hoje no parlamento, a deputada do BE Mariana Mortágua disse que "a principal tabela que permite avaliar as despesas e as receitas do Estado entregue no relatório do Orçamento do Estado está pura e simplesmente errada".

"Vou assumir tal como a UTAO [Unidade Técnica de Apoio Orçamental] o fez, que a tabela certa é a que está no anexo", prosseguiu a deputada, dizendo que o Governo "não gastou um cêntimo" da despesa aprovada no Orçamento Suplementar de 2020, ficando também "aquém 233 milhões da despesa de 2020 antes de haver pandemia".