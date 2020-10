Covid-19

As Forças Armadas realizaram até hoje 364 ações de sensibilização dirigidas a funcionários de lares para prevenção e combate à covid-19 e vão percorrer todas as estruturas residenciais para idosos, garantiu hoje, em Torres Vedras, o ministro da Defesa.

"Os lares têm as populações mais vulneráveis e, portanto, queremos ir a cada um dos 2.770 lares que o país tem para promover ações de sensibilização", afirmou à agência Lusa João Gomes Cravinho, à margem de uma ação num lar da Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

De acordo com o governante, "houve situações em que não se aplicaram as boas normas de utilização e houve surtos" e, por isso, as Forças Armadas estão a "contribuir para que os riscos sejam conhecidos e que se façam ações precoces para evitar surtos nos lares".