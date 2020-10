OE2021

O CDS-PP e a Iniciativa Liberal intervieram na audição ao ministro das Finanças sobre o Orçamento do Estado para 2021 socorrendo-se das críticas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), tendo o PAN pedido medidas estruturais ao Governo.

"O relatório da UTAO é entre o arrepiante e o demolidor, em relação à falta de transparência do relatório [do Orçamento do Estado]", disse a deputada do CDS-PP Cecília Meireles no parlamento.

Também João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal (IL), falou nas "críticas violentas da UTAO", como "excesso de otimismo nas previsões, informações que não vieram, esclarecimentos que não foram respondidos" ou "formulações contraditórias", que no seu entender, "nas 'orelhas' do Governo entram a 100 e saem a 200".