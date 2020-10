Actualidade

As autoridades anunciaram hoje que foi desmantelado um grupo criminoso alegadamente envolvido no homicídio, quarta-feira, de um padre luso-venezuelano, no Estado venezuelano de Cojedes (270 quilómetros a sudoeste de Caracas).

O anúncio foi feito através do Twitter pela Guarda Nacional Bolivariana (GNB, polícia militar) do vizinho Estado venezuelano de Barinas, 510 quilómetros a sudoeste de Caracas).

"A GNB Barinas desmantelou um grupo criminoso dedicado ao homicídio, responsável pelo assassinato do sacerdote José Manuel Ferreira", explica a GNB.