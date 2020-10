Covid19

O Ministério da Saúde espanhol notificou hoje 19.851 novos casos de covid-19, 8.293 nas últimas 24 horas, pelo que o total de contágios subiu para 1.046.132 desde o início da pandemia.

Segundo os dados oficiais, foram registadas mais 231 mortes, elevando o total de óbitos para 34.752.

Madrid, que a partir de sábado entrará em regime de recolher obrigatório, continua como a comunidade espanhola com maior número de contágios nas últimas 24 horas, com 2.027 (24% do total), à frente de Aragão (1.187), País Basco (920), Catalunha (888), Galiza (530), Andaluzia (523) e Navarra (469).