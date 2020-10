Covid-19

Uma idosa de 86 anos relacionada com o surto do vírus da covid-19 em valências da Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa morreu hoje à tarde no hospital de Évora, onde estava internada, disse fonte hospitalar.

A fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora indicou à agência Lusa que estão ainda internados naquela unidade hospitalar, em "enfermaria covid", ligados ao surto de Vila Viçosa, quatro mulheres e dois homens infetados com o novo coronavírus, com idades entre os 86 e os 90 anos.

O vice-presidente da Câmara de Vila Viçosa, Luís Nascimento, disse hoje à Lusa que os testes rápidos de rastreio à covid-19, que o município adquiriu, num total de mil, que se destinam a testar gratuitamente os trabalhadores da autarquia e a população do concelho, começam a ser feitos na terça-feira.