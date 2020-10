Covid-19

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, garantiu hoje que a região Centro tem "uma capacidade hospitalar ainda a dar franca resposta" ao nível dos cuidados intensivos e dos internamentos.

"O que tenho registado nesta segunda vaga é que, indiscutivelmente, estamos melhor preparados para combater esta pandemia do que estávamos há uns meses e que há uma maior articulação dos vários serviços nesta resposta", disse aos jornalistas o também coordenador da região Centro para o combate à covid-19.

Segundo João Paulo Rebelo, "a região Centro não está a ser exceção ao que está a acontecer no resto do país", mas, "ainda assim, com uma taxa de incidência de casos nos últimos 14 dias bem inferior a outras regiões do país".