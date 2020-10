Presidenciais

O PS voltou a adiar, agora de 31 deste mês para 07 de novembro, a reunião da Comissão Nacional que decidirá a orientação face às eleições presidenciais, disse hoje à agência Lusa fonte oficial dos socialistas.

A mesma fonte adiantou que este novo adiamento da reunião da Comissão Nacional do PS é uma "consequência direta" da resolução do Conselho de Ministros de quinta-feira passada que proíbe a circulação entre concelhos no território nacional durante cinco dias, a partir das 00:00 de 30 de outubro, até às 23:59 de 03 de novembro.

A reunião da Comissão Nacional do PS para a definição do posicionamento dos socialistas em relação às eleições presidenciais esteve inicialmente prevista para a primeira quinzena deste mês, mas acabou por ser convocada formalmente para o passado dia 24.