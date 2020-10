Covid-19

A ministra da Saúde disse hoje que há concelhos na região Norte que "merecem maior preocupação" e estão a ser avaliados "muito concretamente" pelas autoridades de saúde, nomeadamente aqueles que ficam próximos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira.

"Neste momento estamos a avaliar a situação epidemiológica, não só de todo o país, mas muito concretamente de alguns concelhos da região Norte e há concelhos que merecem maior preocupação, designadamente concelhos limítrofes porque a confluência geográfica e a movimentação de pessoas são fatores que agravam o risco, estamos a avaliar essa situação", disse Marta Temido na conferência de imprensa de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus.

A ministra sublinhou que foi declarada no país a situação de calamidade para se poder ter "uma margem de manobra que permita agravar as medidas se for necessário".