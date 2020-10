Actualidade

Milhares de polacos manifestaram-se hoje em várias cidades do país contra o acórdão do Tribunal Constitucional contrário ao aborto por malformação do feto, uma das poucas opções para a interrupção legal da gravidez na Polónia.

Em Varsóvia, a marcha voltou de novo aos arredores da casa do líder do ultraconservador partido governamental Lei e Justiça (PiS) e vice-primeiro-ministro, Jaroslaw Kaczynski. Houve também concentrações ao pé da sede do Tribunal Constitucional.

As autoridades de Varsóvia ordenaram o envio de um forte dispositivo policial, depois de distúrbios registados na quinta-feira em ambos pontos, assim como na sede do PiS, onde 15 pessoas foram detidas por perturbar a ordem pública.