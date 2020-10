EUA/Eleições

Pensacola (Estados Unidos), 24 out 2020 - Os republicanos aguardam a qualquer momento a chegada do presidente Donald Trump no aeroporto de Pensacola recordando que as últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos foram vencidas no noroeste da Florida.

"Os habitantes de Pensacola foram decisivos em eleições passadas e podem ser precisos outra vez. É para isto que estamos aqui", disse à Lusa um eleitor republicano sentado a poucos metros do palanque onde Donald Trump é esperado às 19 horas locais (01:00 em Lisboa).

Os comícios do candidato republicano à Casa Branca costumam decorrer nas pistas dos aeroportos por todo o país.