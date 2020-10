Covid-19

A Comissão Nacional de Saúde da China informou hoje que o país registou 28 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, todos importados, mais dez do que no dia anterior.

Esses positivos foram diagnosticados nas cidades de Xangai (9), Tianjin (3) e Pequim (2) e nas províncias de Guangdong (9), Shaanxi (3) e Fujian (2).

Quanto aos infetados assintomáticos, a China adicionou 27 casos neste último balanço (11 no dia anterior), elevando para 404 o número total de pessoas sob observação nessas circunstâncias.