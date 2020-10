Actualidade

O ex-presidente da Bolívia Evo Morales deixou a Argentina, onde vive há quase um ano, na sexta-feira, com destino à Venezuela, noticiou a agência de notícias Efe, citando fontes do Governo de Alberto Fernández.

As mesmas fontes não especificaram por quanto tempo ficará ausente do país.

O ex-Presidente (2006-2019), cujo partido, o Movimento pelo Socialismo (MAS), venceu as eleições do último domingo com Luis Arce como candidato à presidência, saiu do Aeroporto Internacional de Ezeiza com destino a Caracas.