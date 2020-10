Actualidade

A Liga Portuguesa Contra a SIDA (LPCS) assinala hoje 30 anos de existência com uma nova campanha para combater a discriminação que ainda persiste sobre as pessoas com VIH e SIDA, segundo a presidente da instituição, Maria Eugénia Saraiva.

Sob o lema 'Na SIDA existe vida', a mensagem - que se alia também ao lançamento de uma nova imagem institucional - renova a "missão de sempre" da LPCS, com a ambição assumida de "questionar e desconstruir a ligação entre a SIDA e a morte e passar o conceito de que na SIDA existe vida", onde o que mais importa são as pessoas e não os números.

"O estigma social existe", afirma Maria Eugénia Saraiva, para quem "o vírus social continua a sobrepor-se", tornando ainda hoje a discriminação "um obstáculo" para todos os que são afetados pela doença. "Por isso, queremos falar da discriminação que ainda hoje se sente com o objetivo de derrubar o preconceito e provar que há vida para lá da infeção", frisa, notando: "Trata-se de uma campanha direcionada para derrubar a discriminação e o estigma".