Actualidade

"Verdi que te quero Verdi" regressa no próximo sábado ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, para mostrar às crianças "como são belas" as árias do compositor italiano Giuseppe Verdi, "mesmo quando parece que os cantores as gritam".

Trata-se de um espetáculo infantil, do conjunto de peças para digressão da Companhia de Teatro de Almada (CTA), que procura transportar as crianças para o universo da música através de uma história agradável, construída a partir de obras de compositores famosos, à semelhança de outras também encenadas por Teresa Gafeira e regularmente repostas na margem sul do Tejo.

"Verdi era um grande artista, um dos maiores da história da música europeia. Este espetáculo, feito com marionetas que cantam e com atores que dançam e cozinham, é sobre algumas das suas óperas", explica a folha de sala.