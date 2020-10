Actualidade

Alcanena, Santarém, 24 out 2020 (Lusa) -- O concelho de Alcanena beneficiou, na última década, de um investimento próximo de um milhão de euros fruto da parceria com a Materiais Diversos, que realizou cerca de 400 espetáculos, oficinas, residências artísticas, debates, conversas, exposições, envolvendo 70.000 espetadores.

O impacto da atividade da associação Materiais Diversos (MD) no concelho de Alcanena (distrito de Santarém) vai ser apresentado hoje à tarde, no Cineteatro Rogério Venâncio, em Minde, numa sessão na qual será igualmente apresentado o livro "Paisagens Imprevistas - Outros lugares para as artes performativas", que reflete sobre 10 edições de Festival Materiais Diversos (FMD) e "traz diferentes olhares sobre o panorama da criação e programação artística fora das grandes cidades".

No âmbito da celebração das dez edições do FMD, a associação realizou um "trabalho de análise do seu investimento e impactos nos territórios onde atua e das suas relações com habitantes, organizações privadas e públicas e empresas locais", refere o 'dossier' de balanço da Materiais Diversos.