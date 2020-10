Actualidade

A ativista ambiental Greta Thunberg defendeu, numa mensagem publicada na rede social Facebook, que a nova Política Agrícola Comum (PAC), aprovada na sexta-feira pelo Parlamento Europeu, "alimenta a destruição ecológica".

"Onze meses após o Parlamento Europeu declarar o estado de emergência climática, o mesmo parlamento votou numa política agrícola que - em suma - alimenta a destruição ecológica com quase 400 mil milhões de euros", acusou Greta Thunberg, numa mensagem assinada também pelos ativistas ambientais Luisa Neubauer, Adélaïde Charlier, Camille Etienne e Anuna van der Heyden.

"Estamos dececionados? Não. Porque isso significaria que esperávamos um milagre. No entanto, este dia mostrou, mais uma vez, a dimensão da lacuna que existe entre as políticas atuais e o que devia ser feito para estarmos em conformidade com o Acordo de Paris", lê-se também na nota, publicada na noite de sexta-feira.