Actualidade

O analista político guineense Rui Landim disse hoje à agência Lusa que a situação na Guiné-Conacri mete a África Ocidental numa "grande instabilidade com consequências imprevisíveis".

"Temos de lamentar aquela situação, que é uma situação que mete a zona da África Ocidental numa grande instabilidade com consequências imprevisíveis, mas era uma situação já esperada, era previsível", afirmou o analista à Lusa.

Segundo Rui Landim, a situação já era esperada se se tiver em conta tudo o que se passou nas eleições na Gâmbia, em 2016, com a interferência direta do Senegal e que culminou com a entrada de forças da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a Ecomig.