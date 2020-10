Actualidade

O analista guineense Rui Landim considerou hoje que a acusação feita à Guiné-Bissau pelas autoridades da Guiné-Conacri de facilitar a introdução ilegal de armas naquele país "é grave".

"O Ministério do Interior disse isso claramente. Estranha-me que aqui ninguém diz nada. Isto é grave, é uma acusação com gravidade, porque nenhum país já faz essas acusações a outro e ninguém diz nada", afirmou Rui Landim à Lusa.

O ministro do Interior da Guiné-Conacri, Damantang Albert Camará, disse numa entrevista que as autoridades estão a seguir uma pista relativa à entrada de armas no país através da Guiné-Bissau.