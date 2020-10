Guiné-Conacri

Conacri, 24 out 2020 (Lusa) -- O Presidente cessante da Guiné-Conacri, Alpha Condé, venceu as eleições presidenciais do passado domingo com 59,4% dos votos, conseguindo assim um controverso terceiro mandato, anunciou hoje a comissão eleitoral.

O seu principal adversário, Cellou Dalein Diallo, que se declarou vencedor das presidenciais antes da divulgação dos resultados, obteve 33,5 dos votos, segundo a mesma comissão.

Condé, 82 anos, foi o primeiro chefe de Estado eleito democraticamente em 2010, após décadas de regimes autoritários na Guiné-Conacri, país vizinho da Guiné-Bissau.