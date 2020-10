Actualidade

Pelo menos dez pessoas morreram hoje e vinte ficaram feridas num atentado suicida contra um centro educativo em Cabul, no Afeganistão, segundo um porta-voz do Ministério do Interior afegão, citado pela France Presse (AFP).

De acordo com a agência de notícias francesa, o porta-voz do ministério, Tareq Arian, esclareceu que a explosão ocorreu perto de um estabelecimento de formação para estudantes, num distrito a oeste da capital afegã, Cabul.

"Um 'homem-bomba' que queria entrar no centro educacional foi identificado pelos guardas e fez-se explodir ao pé do centro, antes de conseguir entrar", explicou.