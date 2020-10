Actualidade

O Nacional e o Paços de Ferreira empataram hoje 1-1, em jogo da quinta jornada da I Liga de futebol, com os golos de ambas as equipas a serem marcados na segunda parte.

A jogar em casa, o Nacional adiantou-se no marcador com um golo do avançado colombiano Brayan Riascos, aos 57 minutos, com o Paços de Ferreira a chegar à igualdade, aos 74, através do médio Eustáquio.

Com este empate, o Nacional, que não vence há três jogos, está em sétimo lugar, com seis pontos, enquanto o Paços de Ferreira, que vinha de uma vitória frente ao Santa Clara, é 14.º, com cinco pontos.