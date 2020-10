Actualidade

O Tribunal Arbitral do Desporto aceitou o recurso apresentado pelo Benfica e suspendeu o castigo de interdição do Estádio da Luz, por um jogo, aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, anunciaram hoje as 'águias'.

"O Colégio Arbitral delibera, por unanimidade, decretar, provisoriamente, a medida cautelar de suspensão da execução da sanção disciplinar de realização de um jogo à porta fechada e na sanção de multa de 10 200 euros", refere o despacho do Tribunal Arbitral do Desporto, citado no sítio oficial dos 'encarnados'.

O Benfica foi punido na terça-feira com um jogo de interdição do Estádio da Luz e uma multa de 10.200 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por apoio a claques não legalizadas.