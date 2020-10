Covid-19

O Brasil contabilizou 432 mortes e 26.979 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, anunciou hoje o executivo, acrescentando que investiga ainda a eventual relação de 2.297 óbitos com a doença.

No total, o país sul-americano concentra 156.903 vítimas mortais e 5.380.635 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil em 26 de fevereiro.

No Brasil, país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, mais de 4,8 milhões de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus já recuperaram, enquanto 405.834 infetados estão sob acompanhamento médico.