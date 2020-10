Venezuela

A oposição venezuelana congratulou-se, sexta-feira, com o sucesso da operação que tirou o político Leopoldo López do país e diz que o opositor assumirá a promoção de ações para que a Venezuela seja livre.

"Informamos o país e a comunidade internacional que concluiu com sucesso uma operação que contornou o aparelho repressivo da ditadura de [o Presidente], Nicolás Maduro, para levar para território internacional o comissário presidencial para a coordenação do centro de Governo, Leopoldo López", explica-se num comunicado.

No documento, divulgado em Caracas, pela equipa do líder opositor e presidente do parlamento, Juan Guaidó, explica-se que Leopoldo López continuará a lutar pela liberdade da Venezuela e que está comprometido com as forças democráticas, políticas e sociais venezuelanas.