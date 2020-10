Covid-19

A China registou 15 casos de infeção com o novo coronavírus no sábado, todos importados, menos 13 que na véspera, informaram hoje as autoridades de saúde.

Esses positivos foram diagnosticados nas cidades de Xangai (15) e Tianjin (1) e nas províncias de Shanxi (2), Liaoning (3), Guangdong (3) e Shaanxi (1).

O número total de infetados ativos na China continental chegou a 265, dos quais três em estado grave.