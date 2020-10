Actualidade

Pelo menos 16 pessoas morreram e 67 ficaram feridas entre segunda e quarta-feira em confrontos interétnicos na cidade de Dabou, segundo o último balanço do Governo, uma semana antes das eleições presidenciais na Costa do Marfim

"As investigações iniciais revelaram que os incidentes foram instigados por pessoas que não residiam naquela localidade e que atacaram indiscriminadamente a integridade física e a propriedade de membros das duas comunidades com o obscuro propósito de provocar um conflito intercomunitário", afirmaram as autoridades do país num comunicado divulgado no sábado.

Na última sexta-feira, o presidente da câmara de Dabou tinha contabilizado 11 mortos.