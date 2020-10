Actualidade

As mesas de voto para as oitavas eleições municipais em Cabo Verde abriram hoje às 07:00 locais (mais uma hora em Lisboa), embora algumas com atraso devido a questões logísticas, e encerram às 18:30.

A abertura das assembleias de voto acontece uma hora antes do horário habitual nas eleições anteriores, uma das medidas do plano de contingência definido pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) de Cabo Verde devido à pandemia de covid-19, e a admissão de eleitores poderá ser feita até às 18:30 (19:30 em Lisboa).

Numa ronda feita pela Lusa por várias assembleias de voto, foi possível verificar alguns atrasos, sobretudo por questões logísticas, como a limpeza dos locais de votação.