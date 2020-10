Actualidade

A Polícia moçambicana registou um valor recorde de abuso sexual de crianças, incluindo bebés, por idosos no centro do país, ao contabilizar 45 casos desde o início do ano, disse hoje à Lusa fonte da corporação.

As estatísticas da província de Manica indicam que o número de crianças violadas, geralmente por parentes e vizinhos anciãos, motivados por "fins obscuros", quase duplicou de janeiro a outubro de 2020, quando comparado com o período homólogo de 2019, disse Mateus Mindu, porta-voz da polícia.

No caso, são considerados "idosos" os homens com mais de 60 anos.