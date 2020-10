Actualidade

O Conselho Regional da América Central e do Sul das comunidades aprovou uma moção a manifestar "incondicional solidariedade" com os funcionários consulares no Brasil e a solicitar ao Governo português que "corrija definitivamente" a sua perda de vencimentos.

A moção, assinada pelo presidente Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), Flávio Alves Martins, e pelo presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul, António Graça, é divulgada dois dias antes de uma reunião entre o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, e a representação sindical dos trabalhadores.

António Graça denunciou à agência Lusa, em 15 de setembro, os salários "desumanos" pagos pelo Governo português aos funcionários dos postos consulares no Brasil, numa situação que considerou "insustentável".