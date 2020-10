Actualidade

A União Europeia (UE) classificou hoje como "acontecimento positivo" a normalização das relações entre o Sudão e Israel, defendendo que "deveria contribuir" para a estabilização do Médio Oriente, do Corno de África e da região do Mar Vermelho.

"A UE saúda o anúncio do acordo para normalizar as relações entre o Sudão e Israel. Este é um acontecimento positivo que deve contribuir para a estabilização e prosperidade das regiões do Médio Oriente, do Corno de África e do Mar Vermelho", declarou em comunicado o porta-voz do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

A União Europeia recordou a sua posição de que uma solução "abrangente" para o conflito árabe-israelita "requer uma abordagem regional inclusiva e compromisso com ambas as partes".